POL-LB: Sachbeschädigung in Remseck am Neckar; Diebstahl in Ludwigsburg; Brandalarm in Ludwigsburg; Gewahrsamnahme in Ludwigsburg

Remseck am Neckar-Aldingen: U-Bahn-Haltestelle beschädigt

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro richteten bislang unbekannte Vandalen in der Brückenstraße in Remseck am Neckar-Aldingen an. Auf noch ungeklärte Art und Weise schlugen die Unbekannten die Verglasung des Wartebereichs an der U-Bahn-Haltestelle "Brückenstraße" ein. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntag gegen 08:40 Uhr durch Bahnmitarbeiter entdeckt. Die genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-Oßweil: Sommerräder gestohlen

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Suevenstraße in Ludwigsburg-Oßweil entwendeten noch unbekannte Diebe einen Satz Sommerreifen auf Alufelgen im Wert einer vierstelligen Summe. Zwischen Samstag 21:10 Uhr und Sonntag 05:20 Uhr suchten die Unbekannten die Tiefgarage auf und nahmen die vier Räder, die auf einem Stellplatz lagerten, mit. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Ludwigsburg-Süd: Brandalarm ausgelöst

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Sonntag gegen 18:10 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zu einem Brandalarm in den Mößnerweg in Ludwigsburg-Süd aus. Vor Ort stellten die Wehrleute in einem Wohnhaus fest, dass ein 26 Jahre alter Bewohner einen Aschenbecher im Mülleimer seines Zimmers entleert hatte. Als er sich daraufhin ins Bett legte, fing der Mülleimer mutmaßlich aufgrund glimmender Überreste an zu qualmen. Durch die starke Rauchentwicklung sei der Bewohner aufgewacht und habe den Schwelbrand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser gelöscht. Während der Löschaktion war der Brandalarm ausgelöst worden. Bis auf den verkohlten Mülleimer ist kein weiterer Sachschaden entstanden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ludwigsburg-Nord: 31-Jährigen in Gewahrsam genommen

Nachdem am Sonntag gegen 01:05 Uhr ein Hyundai-Lenker, ohne zu blinken, in Ludwigsburg von der Maybachstraße in die Dornierstraße abgebogen ist, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Pkw anhalten und kontrollieren. Auf Haltezeichen reagierte der Fahrer zunächst nicht. Erst als die Beamten das Blaulicht und die Sirene eingeschaltet hatten, hielt der 31-jährige Fahrer am Fahrbahnrand an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-Jährige deutlich alkoholisiert war. Etliche Versuche einen Atemalkoholtest durchzuführen, sind jedoch gescheitert. Im Verlauf der Kontrolle wurde der Autofahrer zunehmend aggressiver. Weitere Streifen mussten hinzugezogen und der Querulant mit Handschließen gefesselt werden. Während der Blutentnahme, die sich der 31-Jährige auf dem Polizeirevier Ludwigsburg unterziehen musste, wurde er fixiert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann das Revier wieder verlassen. Gegen 02.00 Uhr gingen beim Polizei-Notruf und bei der Rettungsleitstelle mehrere Anrufe seitens des 31-Jährigen ein. Es stellte sich heraus, dass er unter einem Vorwand angerufen hatte und sich zu dem Zeitpunkt vor dem Polizeirevier in Ludwigsburg befand. Da er im weiteren Verlauf unablässig die Klingel des Reviers betätigte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Der 31-Jährige kam dieser Aufforderung allerdings nicht nach und legte sich unterdessen rücklings auf die Stuttgarter Straße. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht beim Polizeirevier.

