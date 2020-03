Polizeipräsidium Ludwigsburg

Tamm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vaihingen an der Enz - Ensingen: Radfahrer zusammengestoßen

Ludwigsburg (ots)

Tamm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich im Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, einen in Tamm in der Rilkestraße abgestellten VW und verursachte einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

L1106 / Vaihingen an der Enz - Ensingen: Radfahrer zusammengestoßen

Auf dem Radweg entlang der Landesstraße 1106 von Vaihingen an der Enz - Ensingen nach Horrheim stießen am Sonntag gegen 16:35 Uhr zwei Radfahrer zusammen. Eine Gruppe von zwei Erwachsenen und drei Kindern befuhren den Radweg, als eines der Kinder eine Fahrbewegung nach links machte und mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Radfahrerin zusammenstieß. Bei dem folgenden Sturz wurde die Frau schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt.

