Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: schwere Brandstiftung, Unfall zwischen PKW-Lenker und Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: schwere Brandstiftung

Wegen schwerer Brandstiftung in einem Café in der Marktstraße in Ditzingen ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Sonntagnacht. Ein noch unbekannter Täter wurde dabei beobachtet, wie er sich gegen 23.25 Uhr vom Rathausplatz kommend durch den Torbogen einem Café näherte. Anschließend zertrümmerte der Unbekannte eine Scheibe der Gaststätte, über der sich eine bewohnte Wohnung befindet, und warf einen brennenden Gegenstand durch das entstandene Loch in den Gastraum. Daraufhin flüchtete der Unbekannte, der zwischen 170 und 180 cm groß gewesen sein soll und einen schwarzen Kapuzenpullover sowie dunkle Jeans trug. Im weiteren Verlauf alarmierten die Zeugen Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen rückte mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Gegen 23.50 Uhr konnte die Feuerwehr mitteilen, dass die Flammen gelöscht sind. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Es gab keine Verletzte. Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-9 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ditzingen-Schöckingen: Unfall zwischen PKW-Lenker und Motorradfahrer

Am Sonntag gegen 20.20 Uhr ereignete sich in der Schloßstraße in Schöckingen ein Unfall zwischen einem PKW-Lenker und einem Motorradfahrer. Der 53-jährige Opel-Fahrer hatte den Kreisverkehr mit der Landesstraße 1136 in Richtung Schöckingen verlassen und war hierbei aus unbekannter Ursache teilweise nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geraten. In diesem Moment kam ihm ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer entgegen, der noch versuchte auszuweichen. Auch der PKW-Lenker versuchte durch Ausweichen und Abbremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, doch schlussendlich prallten die beiden Fahrzeuglenker doch miteinander zusammen. Der 17-jährige Zweiradlenker wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

