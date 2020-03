Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Sindelfingen und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum vom Freitag, 15:00 Uhr bis Samstag, 07:30 Uhr wurde versucht, an einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße das Esszimmerfenster einer Wohnung aufzuhebeln. Der unbekannte Täter flüchtete ohne Diebesgut. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Ludwigsburg-Ost: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ein bislang unbekannter Täter hebelte am Samstag zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung im Alten Oßweiler Weg auf. Anschließend durchwühlte er die Kommoden und Schränke mehrerer Zimmer und entwendete im weiteren Verlauf Bargeld in unbekannter Höhe. Der Täter flüchtete anschließend durch die Terrassentüre. Der an Fenster und Terrassentür entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Rufnummer 07141/185353 zu melden.

