Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zwei Jugendliche bei Einbruch ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag beobachtete ein aufmerksamer Passant gegen 18.46 Uhr, dass in einem Vereinsheim, welches an der Solitudestraße gelegen ist, Licht brennen würde. Zudem würden sich dort zwei Personen im Gebäude aufhalten. Der Zeuge verständigte daraufhin Verantwortliche des Gebäudes und diese die Polizei. Nachdem das Gebäude durch mehrere Streifenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart überprüft wurde, konnten im Gebäude zwei Jugendliche auf frischer Tat angetroffen werden. Die Jugendlichen hatten sich zuvor über zwei aufeinander gestapelte Bierbänke Zugang zu einem Fenster im Obergeschoss verschafft, das sie im Anschluss öffneten, um so ins Gebäudeinnere zu gelangen. Die Täter hatten bereits drei Flaschen Wein und eine Bierkiste aus dem Kühlschrank entnommen. Des Weiteren waren zwei Musikanlagen zum Abtransport bereitgestellt. Die beiden 15-Jährigen konnten widerstandslos festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern überstellt. Über die Höhe des Sachschadens sowie den Wert des bereitgestellten Diebesguts liegen keine Angaben vor.

