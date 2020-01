Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorsfelde: Einbrecher steigen in Wohnhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Vorsfelde, Sperlingsgasse 31.12.19-01.01.20

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses in Vorsfelde in der Silvesternacht nicht zu Hause waren, stiegen Einbrecher ein und ließen Schmuck mitgehen. Den bisherigen Untersuchungen zufolge, ereignete sich die Tat in der Sperlingsgasse zwischen 22.15 Uhr und 03.00 Uhr. Die unbekannten Täter gelang es ein Fenster gewaltsam aufzubrechen. Danach wurde gezielt nach Wertsachen und Bargeld gesucht. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Vorsfelde unter der Rufnummer 05363-992290.

