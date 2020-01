Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Passant schoss Feuerwerksraketen ab und gefährdete vorbeifahrende Fahrzeuge

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Braunschweiger Straße 31.12.19, 09.20 Uhr

Dank eines aufmerksamen 33 Jahre alten Zeugen konnte Polizeibeamte in Königslutter am Dienstagvormittag noch rechtzeitig eingreifen, als ein 57-jähriger Passant seine Feuerwerksraketen waagerecht abschoss und dadurch vorbeifahrende Fahrzeuge gefährdete. Als die Polizisten in der Braunschweiger Straße um 09.20 Uhr eintrafen, war der 57-Jährige just dabei eine Rakete in einer leeren Flasche zu entzünden, die daraufhin waagerecht über den Gehweg und die Braunschweiger Straße in Richtung der Straße Am Kleiberg flog und dort, ohne Passanten oder Fahrzeuge zu gefährden, explodierte. Die Polizisten legten dem amtsbekannten zu Gewalt neigenden 57-Jährigen aus Eigensicherungsgründen Handschellen an. Der Beschuldigte muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechtfertigen. Zum Abschluss wurde der mit 1,42 Promille alkoholisierte 57-Jährige auf eigenem Wunsch zur weiteren Betreuung in eine Klinik gebracht.

