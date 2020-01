Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Einsatzkräfte stellten nicht erlaubte Böller sicher

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Neue Tor 31.12.19, 22.15 Uhr

Beamte der Polizei Schöningen stellten bei einem 16 Jahre alten Jugendlichen aus Schöningen am Dienstagabend diverse Böller sicher und leiteten Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz ein. Die Zivilbeamten beobachteten während der Streifenfahrt in der Straße Neue Tor, wie auf der Wiese des Schlossgartens Böller mit blitzartigem Knall gezündet wurden. Da die Art der Detonation auf illegales Feuerwerk schließen ließ, wurde der Jugendliche überprüft. In seinem Rucksack stellten die Beamten schließlich zahlreiche pyrotechnische Gegenstände sicher, deren Abbrennen erst mit 18 Jahren erlaubt ist. Zusätzlich wurden acht Knallkörper ohne jegliche Zulassungszeichen und weitere elf Böller, die im europäischen Ausland hergestellt wurden, aufgefunden. Die Knaller wurden eingezogen und der Jugendliche seinen Eltern übergeben.

