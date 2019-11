Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei BMW gestohlen

Paderborn (ots)

(mh) In Paderborn ist es in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag zu zwei BMW-Diebstählen gekommen. Am Neuenheerser Weg wurde zwischen Dienstag, 22.40 Uhr, und Mittwoch, 13.15 Uhr, ein schwarzer BMW X1, Baujahr 2010, aus einer Tiefgarage entwendet. Am Wünnenberger Weg wurde zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr, ein BMW 320d gestohlen, der über ein Keyless Go-System verfügt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden. Gleichzeitig rät die Behörde Keyless Go-Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abzulegen. Dazu sollte das Funksignal der Schlüssel, zum Beispiel durch eine Aluminiumhülle, abgeschirmt werden.

