Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedter am frühen Neujahrsmorgen schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Alersstraße 31.12.19, 04.40 Uhr

Nach einem Handgemenge in einer Wohnung in der Helmstedter Alersstraße wurde am frühen Neujahrsmorgen ein 23 Jahre alter Helmstedter mit einer stark blutenden Schnittverletzung am Arm in die Helmstedter Klinik eingeliefert. Die Polizei Helmstedt leitete gegen vier unbekannte Täter Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Anwohner hatten die Polizei verständigt, weil sie lautes Geschrei gehört hatten.

Den bisherigen Ermittlungen nach hat sich das unbekannte Quartett um 04.40 Uhr zu der Wohnung gewaltsam Zutritt verschafft und hierbei mehrere Scheiben der Hauseingangstür zerstört. Bei der darauffolgenden sofortigen Auseinandersetzung erhielt der 23-Jährige tiefe Schnittwunden, so dass Rettungssanitäter den Schwerverletzten sofort zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus brachten, während Einsatzkräfte parallel nach den flüchtigen Tätern fahndeten. Alle Unbekannten sollen zwischen 25 und 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Grund für die Streitigkeiten zwischen der gesuchten Vierergruppe und den fünf in der Wohnung anwesenden Personen blieb jedoch unklar. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210 in Verbindung.

