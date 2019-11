Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Chevrolet gestohlen

Isselburg-Anholt (ots)

Am Donnerstag wurde ein auf der Straße Markt abgestellter grauer Pkw Chevrolet Matiz im Wert von ca. 800 Euro gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr.

Zu der Tat gibt es eine Vorgeschichte: Der Pkw war am Sonntagabend gegen 23.00 Uhr am Tatort abgestellt worden - unverschlossen und der Schlüssel in der Mittelkonsole deponiert.

Am Montagmorgen stellte der Anzeigenerstatter fest, dass der Pkw verschlossen war und der Schlüssel nicht mehr in der Mittelkonsole lag.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell