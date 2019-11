Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Personen nach Bränden überprüft

Stadtlohn (ots)

Zwei Brände hielten am Donnerstagabend sowohl die Polizei als auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadtlohn auf Trab. Gegen 21.40 Uhr und 21.45 Uhr gingen mehrere Anrufe ein: Es würden Mülltonnen auf den Schulgeländen an der Klosterstraße und der Burgstraße brennen. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Die Polizei hingegen fokussierte sich auf Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich: mit Erfolg. Die Beamten trafen in der Nähe auf zwei Jugendliche. Die Ermittlungen zu einer möglichen Tatbeteiligung dauern derzeit noch an. Eine beschädigte Gebäudefassade, betroffene Teile eines Daches, geplatzte Fensterscheiben und ausgebrannte Mülltonnen stellen die Schadensbilanz beider Brände dar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen Gesamtwert von circa 38.000 Euro. Zudem kam es in dem betroffenen Zeitraum zu einer weiteren Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten einen Glaseinsatz einer Haustür. Das Wohnhaus ist auf dem "Schoppenkamp" gelegen. Ein Zusammenhang zu den Geschehnissen an den Schulen und der Sachbeschädigung ist nicht auszuschließen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Leah Terhaar

Telefon: 02861 900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell