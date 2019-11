Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Städtischen Baum angesägt

Gronau (ots)

Einen Feldahorn der Stadt Gronau haben unbekannte Täter an der Sudetenstraße in Gronau angesägt. Mitarbeiter der Stadt Gronau sind gezwungen, den Baum mit einem Durchmesser von circa 30 Zentimeter zu fällen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 08.11.2019, und Mittwoch, 13.11.2019. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

