Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Pflanzendieb gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag trieb ein Dieb sein Unwesen im Heidelberger Stadtteil Rohrbach. Der oder die Unbekannte entwendete aus zwei Vorgärten mehrere Pflanzen. So wurden in der Viktoriastraße zehn Geranien aus den Gefäßen genommen und gestohlen. In der Rudolf-Hell-Straße kam eine Pflanze samt Gefäß abhanden. Es entstand ein Diebstahlsschaden von knapp 100 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Personen die im Zeitraum von Sonntagabend, 21:30 Uhr, bis Montagmorgen, 10:30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Beamten zu wenden.

