Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Frau angefahren: Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Zwei unbekannte Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall, der sich bereits am Dienstag vergangener Woche, 5. November, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Overdinkelstraße in Gronau ereignet hat. Wie berichtet, hatte dort gegen 11.00 Uhr ein zurücksetzendes Fahrzeug eine 72 Jahre alte Frau touchiert. Zwei Männer in orangefarbenen Arbeitsjacken waren der Passantin zu Hilfe gekommen. Das Verkehrskommissariat bittet diese beiden Zeugen, sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02562) 9260.

