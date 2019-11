Polizei Düren

POL-DN: Zeugen gesucht - Übergriff nach Kneipenrunde

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 25 Jahre alter Mann aus Aachen nach einer Zechtour in der Dürener Innenstadt durch unbekannte Täter attackiert. Wie er mitteilte, habe man ihm auch die Jacke mitsamt seines Mobiltelefons vom Leib gerissen und mitgenommen.

Der Geschädigte war mit Freunden unterwegs und hatte, offenbar auch für andere erkennbar, erheblich dem Alkohol zugesprochen. Nachdem man ihn an einer Gaststätte abgewiesen hatte, machte er sich alleine zu Fuß auf den Weg zum Bahnhof, um mit dem Zug die Heimreise anzutreten. Dabei, so der 25-Jährige, sei er auf der Fritz-Erler-Straße in Höhe des Parkhauses mit vier unbekannten Männern aneinander geraten. Diese seien in feindseliger Absicht an ihn heran getreten, hätten nach seinem Smartphone gefragt und ihn dann schließlich mit Tritten angegriffen. Am Ende verlor der Aachener seine Jacke mit dem Gerät an die Täter, die er auch aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades kaum beschreiben kann.

Von daher sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, die fahndungsdienliche Angaben machen können.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen genommen.

