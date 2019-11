Polizei Düren

POL-DN: PKW landet beim Ausparkversuch im Schaufenster eines Imbisses

Düren (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich in der Dürener Innenstadt ein Verkehrsunfall, der für Aufsehen sorgte. Eine 50jährige aus Düren beabsichtigte, rückwärts aus einer Parkbucht am Kaiserplatz auszuparken, ein 50jähriger Dürener, der den Kaiserplatz in Richtung Victor-Gollancz-Straße befuhr, hielt an, um ihr das Ausparken zu ermöglichen. Dabei stieß das rückwärts ausparkende Fahrzeug jedoch zunächst gegen den wartenden PKW. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Dürenerin weiter rückwärts bis sie mit ihrem PKW-Heck im Imbiss auf der gegenüberliegenden Seite stand. Dabei wurde die Schaufensterscheibe und der Verkaufstresen beschädigt. Der Betreiber des Imbisses und die Dürenerin wurden durch den Rettungsdienst behandelt, der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

