Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Fenster hält stand

Reken (ots)

In ein Sonnenstudio in Groß Reken wollten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einbrechen. Die Täter hatten bereits das Rollo vor einem Fenster hochgeschoben, konnten dieses jedoch nicht aufhebeln. Sie scheiterten bei dem Versuch, in die Geschäftsräume an der Dorstener Straße einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell