Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbrüche in Wohnhäuser und in ein Zoofachgeschäft+++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Woche wurde im Zeitraum von Dienstag, 08:00 Uhr bis Sonntag 12:45 Uhr, in ein Wohnhaus im Kronsbeerenweg in Oldenburg eingebrochen. Die Täter erklommen den rückwärtig gelegenen Balkon und schlugen mittels einer Gehwegplatte eine Balkontür ein. Im Einfamilienhaus wurden mehrere Räumlichkeiten augenscheinlich durchsucht und Schmuck im Wert von über 1000 Euro entwendet.

Ebenfalls zu einem Einbruch ist es am Freitag, dem 23.08.2019, in der Zeit von 06:30 bis 17:00 Uhr, im Ostring in Ofenerdiek gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf, durchsuchten die Zimmer und entkamen unbemerkt mit mehreren Hundert Euro Bargeld und Schmuck.

Zwischen Samstagabend 19:20 Uhr und Sonntag 18:49 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Zoofachgeschäft am Posthalterweg ein. Der oder die unbekannten Täter zerstörten eine Glaskuppel auf dem Dach und gelangten darüber in den Verkaufsraum. Dort wurden mehrere hundert Euro aus einer Kasse entnommen. Im angrenzenden Aufenthaltsraum der Mitarbeiter wurden diverse Spinde gewaltsam aufgebrochen. Das Diebesgut steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Wenn Sie in einem der oben genannten Fälle verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115.

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

