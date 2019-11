Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand erstickt von selbst

Gronau (ots)

Zu einem Schwelbrand ist es am Donnerstag in einem Wohnhaus am Flörbachweg in Gronau gekommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein defekter Heizlüfter das Feuer gegen 14.00 Uhr ausgelöst haben, das von selbst erstickte. Menschen kamen nicht zu Schaden, durch den Rauch verendete jedoch eine Katze. Rettungskräfte brachten einen Hausbewohner vorsorglich ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell