Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrecher scheitern

Reken (ots)

In einen Friseurbetrieb wollten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Groß Reken einbrechen. Die Täter versuchten vergeblich, Fenster des Gebäudes an der Straße Neue Mitte aufzuhebeln. In der gleichen Nacht war es zu einem Einbruch in eine benachbarte Bäckerei und zu einem versuchten Einbruch in ein Sonnenstudio an der Dorstener Straße gekommen. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

