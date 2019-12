Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte stehlen zwei Laptops aus VW Golf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Maybachweg 29.12.19, 15.30 - 16.30 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem aufgebrochenen Fahrzeug am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz am Maybachweg. Unbekannte erbeuteten aus einem VW Golf zwei hochwertige Laptops im Wert von rund 3.000 Euro.

Den Ermittlungen zufolge hatte ein 23 Jahre alter Golf-Fahrer aus Berlin sein Fahrzeug um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, um einkaufen zu gehen. Als er um 16.30 Uhr wieder zurückkam, berichtete der 23-Jährige später in der Polizeiwache, habe er seine Tasche im Kofferraum durchgewühlt vorgefunden. Bisher steht nicht fest, wie die Täter in das Fahrzeug gelangten. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

