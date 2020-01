Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lehre: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Lehre, Windmühlenweg 31.12.19-01.01.20

Schmuck und Bargeld erbeuteten unbekannte Täter in der Silvesternacht bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lehre. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen nach hatten die Bewohner um 18:50 Uhr ihr Haus im Windmühlenweg verlassen, um die Silvesternacht zu feiern. Als sie um 02:30 Uhr zurückkehrten, war schnell klar, dass Einbrecher sämtliche Zimmer durchsucht hatten. Die Täter waren durch die gewaltsam aufgebrochene Terrassentür eingestiegen. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Lehre unter der Rufnummer 05308-406990.

