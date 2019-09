Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Weißer VW T6 Transporter gesucht

Bad Bentheim (ots)

Beamte der Polizei Lingen ermitteln in einem größeren Betrugsverfahren. In diesem Zusammenhang suchen sie nach Informationen zu einem weißen VW T6 Transporter mit NOH-Kennzeichen. Das Fahrzeug war zwischen dem 5. und 8. April dieses Jahres vermutlich kurzzeitig im Bereich des Parkplatzes an der Straße Im Stegehoek, Ecke Klapperstiege, in der Nähe der Spielbank abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell