Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Geldautomat aufgebrochen; Erdmannhausen: Einbruch in Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Geldautomat aufgebrochen

Einen sechsstelligen Betrag erbeuteten noch unbekannte Täter, die am Freitag vermutlich gegen 00.30 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Großsachsenheimer Straße in Kleinsachsenheim aufbrachen. Um an den Automaten heran zu kommen, betraten die Unbekannte zunächst den Vorraum der Filiale. In diesem befindet sich der Geldautomat, der für jedermann zugänglich ist. Im weiteren Verlauf machten sie sich an der Fronttür des Geräts zu schaffen. Es gelang den Dieben die Tür aufzuhebeln. Anschließend manipulierten sie das Schloss des Geldtresors, so dass sie an die enthaltenen Geldkassetten herankamen, die sie dann stahlen. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Erdmannhausen: Einbruch in Rohbau

Auf Werkzeug im Wert von etwa 1.500 Euro hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Donnerstag 18.15 Uhr und Freitag 07.15 Uhr in einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Piomenteser Straße in Erdmannhausen einbrachen. Nachdem sie zunächst wohl versucht hatten eine Brandschutztür im Bereich der Tiefgarage aufzuhebeln, jedoch gescheitert waren, schlugen sie kurzerhand ein Fenster im Erdgeschoss ein. So verschafften sich die Täter Zugang ins Innere des Hauses und stahlen das Werkzeug. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

