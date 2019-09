Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb klaut Geld aus Umkleidekabine

Sieben Sportler bestahl am Donnerstag ein Unbekannter in Ermingen.

Ulm (ots)

Die Männer waren zwischen 17.15 Uhr und 21.15 Uhr in einem Sportheim in Ermingen. Nach dem Training mussten sie feststellen, dass ihr Geld fehlte. Ein Dieb war durch unverschlossene Türen in die Kabine gegangen und hatte die Geldbörsen geleert. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 auf Zeugenhinweise.

Hinweis der Polizei: Umkleideräume sind kein sicherer Aufbewahrungsort für Geld und andere Wertsachen. Nehmen Sie daher Wertsachen erst gar nicht mit zum Sport. Lässt sich dies nicht vermeiden, sollten Wertgegenstände eingeschlossen oder im beaufsichtigten Bereich aufbewahrt werden.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

