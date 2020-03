Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Dreiste Betrugsmasche

Neuried (ots)

Eine Spende weniger für einen guten Zweck ist seit Mittwoch zu beklagen, nachdem ein Betrüger in einer Zahnarztpraxis Altgold ergaunerte. Die Praxis, wie auch andere, spendet zusammen mit ihren Patienten Altgold an eine Krebshilfe-Einrichtung. Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr meldete sich nun ein vermeintlicher Mitarbeiter dieses Vereins und schickte einen `Mitarbeiter´ zur Abholung des Zahngoldes. Wenig später tauchte der angebliche Mitarbeiter auf, gab sich als solcher zu erkennen und bekam das Gold übergeben. Unter dem Vorwand das Gold am Fahrzeug wiegen zu wollen, suchte er anschließend das Weite. Er wurde durch Zeugen als etwa 1,60 Meter groß, unter 30 Jahren alt mit kräftig-sportlicher Figur und rundem Gesicht beschrieben. Darüber hinaus sprach der als Südost-Europäer beschriebene akzentfreien Deutsch. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell