Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter randaliert in Postfiliale

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Bild der Verwüstung sah sich der Hausmeister eines Gebäudes in der Bahnhofstraße in Böblingen am Donnerstagmittag konfrontiert. Ein bislang unbekannter Täter hatte mutmaßlich bereits am Mittwochnachmittag in dem von der Deutschen Post genutzten Firmengebäude randaliert. Der Unbekannte riss drei Handfeuerlöscher aus den Verankerungen und versprühte den Inhalt. Einen Feuerlöscher schlug der Täter darüber hinaus gegen eine Glasdurchgangstür, die hierdurch erheblich beschädigt wurde. Des Weiteren riss der Unbekannte verschiedene Hinweisschilder von den Wänden und verteilte diese auf dem Boden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt. Bereits eine Woche zuvor hatte der Hausmeister festgestellt, dass sich eine Person im Gebäude erleichtert hatte. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell