Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191206.4 Kiel: Raub mit Waffe - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am Donnerstag, den 5. Dezember, sollen zwei unbekannte Männer einen 18-Jährigen unter Vorhalt eines Messers beraubt haben. Gegen 21:15 Uhr sprachen die Tatverdächtigen den Geschädigten in der Straße Sophienblatt an, drängten ihn in eine Nische vor dem Einkaufszentrum Sophienhof bei einem Reisebüro und bedrohten ihn. Nachdem sie Geld und Monatsfahrkarte aus der Geldbörse entnommen hatten, flohen sie in Richtung Kaistraße. Sie waren kurz zuvor von einer Passantin angesprochen worden.

Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben: Tatverdächtiger 1: schlank, 165-170 cm groß, zirka 16 Jahre alt, nordafrikanischer Phänotypus, dicke, schwarze Jacke, schwarzes, lockiges Haar. Tatverdächtiger 2: hager, schmales Gesicht, 155-170 cm groß, zirka 15 Jahre alt, braunes Basecap.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen von der Bundespolizei übernommen. Zeugen - insbesondere die Passantin - werden gebeten, sich unter 0431-160 3333 bei der Kripo zu melden.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell