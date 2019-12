Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191206.2 Heikendorf: LKW verliert Rigipsplatten auf B 502

Heikendorf (ots)

Ein LKW hat Freitagmorgen auf der Bundesstraße 502 einen Teil seiner Ladung in Form von Rigipsplatten verloren. Eine Autofahrerin meldete anschließend einen Schaden, nachdem sie über eine der Platten fuhr. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des LKW.

Gegen 08 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer die Platten, die auf der B502 in Fahrtrichtung Kiel zwischen den Abfahrten Heikendorf Süd und Schönkirchen lagen. Eine Zeugin gab an, dass ein LKW-Gespann diese verloren habe. Der LKW soll die Bundesstraße an der Abfahrt Schönkirchen verlassen haben. Zumindest ein PKW wurde beim Überfahren der Platten beschädigt.

Die Beamten der Polizeistation Heikendorf sicherten die Gefahrenstelle und sperrten die betroffene Fahrspur. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Klausdorf entfernten die Rigipsplatten. Gegen 09:30 Uhr waren die Arbeiten beendet.

Die Polizei sucht nun nach dem LKW, der die Platten verloren hat. Es ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer nichts von dem (Teil-)Verlust seiner Ladung bemerkt hat. Dieser und weitere Zeugen beziehungsweise Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0431 / 560 13 20 mit der Heikendorfer Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell