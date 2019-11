Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe entwenden Laser-Gerät aus Baucontainer

Lübbecke (ots)

In Lübbecke haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem verschlossenen Baucontainer in der Carl-Vogeler-Straße ein Lasergerät gestohlen.

Die Täter gelangten im Zeitraum von Freitag, 13.15 Uhr bis Montag, 8.30 Uhr auf die umzäunte größere Baustelle im Industriegebiet Ost und brachen das Schloß eines Baucontainers auf. Aus diesem entwendeten sie einen Rotationslaser der Firma Nedo.

Hinweise bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

