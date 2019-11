Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Espelkamp (ots)

Am Donnerstag ist es auf dem Parkplatz am Berufskolleg in der Trakehner Straße zu einer Unfallflucht gekommen.

Ein 20-jähriger Mindener stellte gegen 7.50 Uhr seinen schwarzen Audi A3 auf dem Parkplatz nördlich des alten Schulgebäudes ab. Als er gegen 14.30 Uhr zurück zu dem PKW kehrte, bemerkte eine Beschädigung am Fahrzeugheck. Da auf dem Parkplatz umfangreiche Bauarbeiten stattfinden, vermuten die Ermittler, dass möglicherweise ein Arbeitsfahrzeug ursächlich für den Schaden sein könnte. Auch der Lenker eines Fahrrades oder eines Zweirades könnte den Schaden verursacht haben.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke unter Telefon (05741) 2770.

