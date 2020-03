Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Mutterstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 14.03.2020, gegen 12:00 Uhr befuhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer in Mutterstadt die Waldstraße in Fahrtrichtung Limburgerhof. Kurz vor dem Ortsausgang nahm ein 79-jähriger Fahrradfahrer dem PKW die Vorfahrt und überquerte die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision, wobei sich der Radfahrer Kopfverletzungen zuzog. Er trug keinen Schutzhelm.

