Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020, um 20:40 Uhr beschädigte ein unbekannter PKW-Fahrer, beim Rangieren auf dem Tankstellengelände der ARAL-Tankstelle in Limburgerhof, den dort aufgestellten Blumenkübel. Anschließend verlies dieser das Tankstellengelände. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussage um einen weißen Citroen handeln. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

