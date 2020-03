Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Schnell aufgeklärt werden kann eine Verkehrsunfallflucht am 14.03.2020 gegen 08:15 Uhr in Frankenthal-Flomersheim. Ein 30-jähriger Beindersheimer befährt mit seinem grünen Kleintransporter die Freinsheimer Straße von Frankenthal kommend in Richtung Flomersheimer Straße. Die spätere Beschuldigte befährt mit ihrem weißen PKW Fiat die Freinsheimer Straße in Richtung Einmündung Flomersheimer Straße. Beim Linksabbiegen missachtet die 19-jährige Unfallverursacherin die Vorfahrt des von links kommenden Kleintransporters und touchiert diesen. Anschließend entfernt sie sich unerlaubt vom Unfallort. Durch Zeugen und Anwohnerbefragungen kann schließlich das Kennzeichen des weißen Fiat noch vor Ort ermittelt und anschließend auch die Fahrzeugführerin im Stadtgebiet Frankenthal angetroffen werden. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss ergeben sich nicht. Die Beschuldigte gibt an mit der Unfallsituation überfordert gewesen und deswegen weggefahren zu sein. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet und mangels Wohnsitz in Deutschland eine entsprechende Sicherheitsleistung erhoben.

