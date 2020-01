Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - PKW in Flammen: Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Kamen (ots)

Ein brennendes Fahrzeug an der Blumenstraße in Kamen hat am Sonntagabend (12.01.2020) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein Passant entdeckte gegen 20.45 Uhr den in Flammen stehenden PKW, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ein Schrottfahrzeug handelt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Wagen. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

