Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Das war Gott sei Dank alles ganz anders

Neuwied-Niederbieber (ots)

Am Samstagnachmittag wurden Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Einsatz nach Niederbieber entsandt, bei dem ein Anwohner meldete, dass in einer geschlossenen Garage der Motor eines Autos laufen würde und es sein könne, dass sich jemand das Leben nehmen will. Die alarmierten Dienste stellten dann schnell fest, dass sich im Auto und in der Garage glücklicherweise niemand befand. Der Fahrzeughalter hatte lediglich den Motor laufen lassen, um die Batterie aufzuladen. Da das Auto so nicht zu verschließen war, hatte er zusätzlich das Garagentor angelehnt. Dass diese Gesamtsituation ganz anders gedeutet werden kann, ist dem Halter offenbar nicht in den Sinn gekommen...

