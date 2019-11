Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 09.11.2019

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall mit Personenschaden Unfallort: 57518 Alsdorf, Bahnübergang Unfallzeit: 08.11.2019, 09:48 Uhr Hergang: Am besagten Bahnübergang musste ein Pkw Fahrer sein Fahrzeug abbremsen, da die Lichtzeichenanlage auf Rot wechselte. Dies bemerkte der Nachfolger zu spät und fuhr auf. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher leicht und sein Pkw war nicht mehr fahrbereit.

2. Diebstahl Tatort: 57548 Kirchen, Austraße Tatzeit: 08.11.2019, 09:00 Uhr bis 09:10 Uhr Hergang: Durch bisher unbekannte Schrottsammler wurden im Tatzeitraum an der o.a. Örtlichkeit Alu Profile für einen Wintergarten entwendet. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei in Betzdorf

3. Trunkenheitsfahrt

Tatort: 57520 Steinebach/Sieg, Bahnhofstraße Tatzeit: 08.11.2019, 23:09 Uhr Hergang: Im rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Pkw in der Ortslage Steinebach kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und auf ihn wartet ein Ordnungswidrigkeitverfahren.

4. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort: 57518 Betzdorf, Steinerother Straße Tatzeit: 08.11.2019, 22:59 Uhr Hergang: Im Rahmen der Streife wurde ein Motorroller kontrolliert. Hierbei stelle sich heraus, dass dieses Mofa frisiert war und 45 Km/h schnell fuhr. Der Jugendliche hatte aber nur eine Prüfbescheinigung. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, die Eltern informiert und ein Strafverfahren eingeleitet.

5. Verkehrsunfall mit Personenschaden und Alkohol Tatort: 57518 Betzdorf, Kohlhardtstraße Tatzeit: 09.11.2019, 05:26 Uhr Hergang: Durch eine Zeugin wurde ein Verkehrsunfall an der o.a. Örtlichkeit gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte daraufhin den Fahrzeugführer, der durch den Unfall leicht verletzt wurde. Dieser stand unter Alkoholeinfluss. Auch für ihn war die Fahrt zu Ende und eine Blutprobe angeordnet. Es wird sich zeigen wie lange er jetzt nur noch als Fußgänger am Straßenverkehr teilnehmen darf.

