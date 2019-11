Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl einer Katzenfalle

57537 Wissen, Schlossstr. 8 (ots)

Am Do., 07.11.2019, in der Zeit von 11:00-17:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine grüne, 120 x 34 x 34 cm große Katzenfalle aus dem Gebäude des ehemaligen Katasteramtes Wissen. Die Falle war im Gebäude durch eine Tierschutzorganisation aufgestellt worden, weil dort herrenlose junge Katzen rumliefen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

