Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl Wormser Straße (39/2229)

Speyer (ots)

Am Freitag, 13.03.2020 gegen 18:15 Uhr wurde eine 74-jährige Frau mit Rollator in der Wormser Straße in Speyer von zwei unbekannten Frauen angesprochen, um nach dem Weg zu fragen.

Während des Gesprächs fiel der 74-jährigen auf, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche nunmehr geöffnet war, weshalb sie das Gespräch abbrach und davonlief. Erst kurze Zeit später bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

1. Frau: 1. Person: ca. 25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schwarze lange Haare, dunkle Hautfarbe, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild 2. Frau: ca. 19 Jahre alt, ca. 160 cm groß, braune kurze Haare, schmale Statur, weißer Hautfarbe, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät Handtaschen oder sonstige wertvolle Gegenstände am Körper zu tragen, um einen unberechtigten Zugriff zu erschweren bzw. zu verhindern.

