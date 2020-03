Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Ladendiebstahl in Schuhgeschäft

Frankenthal (ots)

Am 13.03.2020, um 14:05 Uhr, wird der Polizei durch Mitarbeiter eines Schuhgeschäfts in der Wormser Straße mitgeteilt, dass zwei Personen im Begriff seien, Schuhe zu entwenden und das Geschäft zu verlassen. Durch die Polizei können die beiden Beschuldigten, eine 24-jährige Spanierin und ein 23-jähriger Rumäne, einer Kontrolle unterzogen werden. Den Angaben der Mitarbeiter zufolge habe die 24-Jährige nach einer bestimmten Schuhgröße gefragt, nach deren Erhalt das Etikett entfernt und das Geschäft, ohne die Schuhe im Wert von 45 Euro zu bezahlen, verlassen wollen. Da die beiden Beschuldigten in Deutschland nicht gemeldet sind, wird eine Sicherheitsleistung erhoben. Anschließend werden sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

