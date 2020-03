Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Reumütiger Ladendieb bringt Diebesgut zurück (51/1203)

Speyer (ots)

12.03.2020, 16:50 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße zum Diebstahl eines Parfüms im Wert von 70EUR. Ein 14-Jähriger aus Hanhofen entnahm dieses der Verpackung und steckte es in seine Jacke. Beim Verlassen des Marktes wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Eine Mitarbeiterin konnte den flüchtenden Dieb noch wahrnehmen, diesem jedoch nicht mehr folgen. Letztlich war dies auch nicht nötig. Vermutlich von seinem schlechten Gewissen getrieben, erschien er kurz nach seiner Flucht wieder im Markt, um sich dort zu stellen. Er wurde danach von seiner Mutter, die man über den Sachverhalt in Kenntnis setzte, im Markt abgeholt.

