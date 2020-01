Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Rotlicht missachtet und mit Lkw kollidiert

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag kurz nach 10:00 Uhr missachtete eine 77-jähriger Autofahrerin das Rotlicht an der Kreuzung der Landesstraße 618 / Landesstraße 556 (Mediamarktkreuzung), und kollidierte in der Folge mit einem Lkw. Die Rentnerin war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Forst unterwegs, als sie von dem von links kommenden Lkw erfasst wurde. Die Fahrzeugführerin geriet ins Schleudern und wird durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Mercedes eingeklemmt. Die Frau wird durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

