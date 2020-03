Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbruchsversuch in Bistro

Frankenthal (ots)

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum 11.03.20, 23:00 Uhr, bis zum 12.03.20 07:30 Uhr in ein Bistro in der Eppsteiner Straße in Frankenthal einzubrechen. An der Eingangstür und diversen Fensterrahmen konnten frische Hebelspuren festgestellt werden. Glücklicherweise blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

