POL-PDLU: Frankenthal - Staubsaugerautomat aufgebrochen und 200 Euro Bargeld entwendet

Frankenthal (ots)

Am 13.03.2020, um 01:30 Uhr, bricht ein bislang unbekannter Täter einen Staubsaugerautomaten einer Waschstraße in der Adam-Opel-Straße auf und entwendet anschließend Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro. Durch die Polizei werden die Spuren vor Ort, unter anderem die vorhandene Videoaufzeichnung, gesichert. Weitere Ermittlungen folgen.

