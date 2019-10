POL-ME: Wülfratherin bei Angriff von Unbekannten verletzt: Polizei sucht Zeugen - Wülfrath - 1910120

Polizei Mettmann

Am späten Donnerstagabend (24. Oktober 2019) haben bislang unbekannte Täter oder Täterinnen eine 19 Jahre alte Wülfratherin angegriffen und verletzt, als diese gerade entlang der Schwanenstraße in der Wülfrather Innenstadt spazieren war.

Gegen 23:20 Uhr ging die Wülfratherin mit ihrem Hund über die Schwanenstraße Gassi. Als sie auf ihrem Fußweg über eine Brücke an einem Spielplatz in Höhe der Hausnummer 27 vorbeikam, bemerkte sie eine Gruppe Personen hinter sich. Plötzlich und ohne Vorwarnung wurde sie von hinten zu Boden gebracht. Mehrere Personen begannen, auf die 19-Jährige einzuschlagen, wodurch dieser mehrere Schürfwunden zugefügt wurden. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, welches sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Geschädigte konnte keinerlei Angaben zum Geschlecht, Aussehen oder zur genauen Anzahl der Täter bzw. der Täterinnen machen. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Personen führte nicht zum Erfolg. Die Polizei sucht daher nach Zeugen des Vorfalls und fragt, wer zum angegebenen Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath jederzeit unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

