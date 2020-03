Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Überwachung Verkehrsführung Wormser Straße

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Auf Grund zurückliegender eigener Feststellungen und entsprechenden Beschwerden erfolgt am 14.03.2020 zwischen 13 Uhr und 14 Uhr eine Überwachung der wegen einer Baustelle bei den Frankenthaler Stadtwerken derzeit geänderten Verkehrsführung in der Wormser Straße. Neben fünf Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot in Richtung Innenstadt wird ein Kleinkraftrad aus dem Verkehr gezogen, bei dem der Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis in Folge abweichender Höchstgeschwindigkeit besteht. Gegen den Fahrer wird ebenfalls wegen des Anfangsverdachts Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da sich Anhaltspunkte ergeben haben, dass der Roller schneller fährt als die von ihm vorgelegte Fahrerlaubnis es zulässt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeihauptkommissar Thomas Bader

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3103

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell