POL-DO: Verkehrsunfall in Lünen mit zwei tödlich verletzen und zwei schwerverletzten Fahrzeuginsassen am 26.10.2019

Lfd. Nr.: 1247

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lünen sind am späten Samstagabend zwei Fahrzeuginsassen getötet sowie zwei weitere Personen schwerverletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Audi die Moltkestraße in Lünen stadtauswärts in Richtung Brambauer. Aus bislang unbekannter Ursache prallte er nach einem Überholvorgang gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde ein im Fahrzeug befindliches 2-jähriges Mädchen sowie die 20-jährige Mutter tödlich verletzt. Der Fahrer und ein 4-jähriger Junge wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei den Fahrzeuginsassen handelt es sich um eine Familie mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Moltkestraße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme bis 01:30 Uhr gesperrt werden. An dem Audi entstand Totalschaden.

