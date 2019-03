Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neuwied (ots)

Durch Beamte der Polizei Neuwied wurde am 19.03.2019, gegen 13.15 Uhr in Neuwied ein 27-jähriger Mann angehalten und mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt und die Fertigung entsprechender Anzeigen. Weiterhin wird der Führerscheinstelle eine Mitteilung übersandt. Diese wird in der Folge zu entscheiden haben, ob der Mann seine Fahrerlaubnis verliert.

