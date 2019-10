Polizei Dortmund

POL-DO: Erst Fahrer, dann Beifahrer bei illegalen Rennen in der Dortmunder Innenstadt - Führerscheine und Autos beschlagnahmt

Beamte der Dortmunder Polizei sind in der Nacht zu Freitag (25.10.) gleich in zwei Fällen Zeugen eines mutmaßlichen illegalen Rennens geworden. Vier beschlagnahmte Führerscheine und Autos sind die Bilanz des Ganzen. Ein 20-jähriger Lüner war dabei besonders präsent.

Zunächst fiel den Polizisten am späten Abend ein junger Mann in einem BMW auf. Dieser war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Wall unterwegs - auch rote Ampeln verleiteten ihn dabei nicht zum Anhalten. Nachdem die Beamten ihn erst aus den Augen verloren hatten, bemerkten sie ihn gegen 23.10 Uhr erneut. Im Bereich Schwanenwall/Brüderweg stand der BMW vor einer roten Ampel und neben einem zweiten BMW. Bei Grünlicht fuhren beide los, in Höhe der Bornstraße überholte der zweite BMW den erstgenannten mit geschätzten 100 km/h. Die Polizisten konnten den überholenden Wagen in Höhe der Brinkhoffstraße anhalten und im weiteren Verlauf auch das andere Auto.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Führerscheine und die Autos der beiden jungen Männer (20, aus Lünen und 24, aus Dortmund). Der Lüner war derjenige, den die Beamten als erstes festgestellt hatten - und offensichtlich hatte er die "Lust" auf rasante Fahrten in dieser Nacht noch nicht verloren...

Gegen 3 Uhr ließ ein dritter BMW-Fahrer den Motor seines Wagens mehrfach aufheulen, als er auf dem Wall an einer roten Ampel stand. Bei Grünlicht beschleunigte er stark auf über 100 km/h. Im weiteren Verlauf schloss sich ihm ein Audi an. Nun waren beide Fahrzeuge hintereinander und mit hoher Geschwindigkeit auf dem Schwanenwall unterwegs - auch Rotlicht an einer Ampel war zunächst kein Hindernis. In Höhe der Straße Burgtor musste das Duo dann allerdings verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten - und die Beamten nutzen die Gelegenheit.

Auch in diesem Fall beschlagnahmten sie die Führerscheine des 21-Jährigen aus Lünen und des 26-Jährigen aus Recklinghausen sowie deren Autos. Und auch ein Wiedersehen gab es: Der 20-jährige Lüner - beteiligter Fahrer im ersten mutmaßlichen Rennen - saß nun als Beifahrer im Audi des 21-Jährigen.

Die Polizeibeamten fertigten entsprechende Anzeigen.

